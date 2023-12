SAN BENEDETTO – Nel pomeriggio di mercoledì 6 dicembre, all’Auditorium comunale “Giovanni Tebaldini”, i rappresentanti delle associazioni e delle Amministrazioni comunali partner e portatori d’interesse del progetto Life+ A_GreeNet hanno sottoscritto il contratto interregionale di forestazione urbana delle città costiere del Medio Adriatico. È un atto d’impegno che li vedrà impegnati nei prossimi anni in un’azione di concerto per il potenziamento e la diffusione di spazi e infrastrutture verdi.

Il progetto Life+ A_GreeNet, che coinvolge realtà associazionistiche e istituzioni di numerosi Comuni della costa medioadriatica (ovvero le comunità comprese tra Ancona e Pescara), ha infatti per obiettivo quello di diffondere consapevolezza e conoscenze relative alla promozione di soluzioni verdi per il miglioramento della qualità della vita e la riduzione dell’impatto ambientale nelle comunità urbane.

La firma del “contratto di forestazione urbana” si apre la strada alla pianificazione e allo sviluppo di strategie di lungo periodo, su misura per ciascuna realtà urbana, per contribuire nei prossimi anni all’adattamento delle comunità ai cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita nelle città attraverso l’impiego del verde come strumento di prima linea nell’opera di tutela dell’ambiente urbano. I primi passi del progetto “restauro forestale” e “microforestazione” saranno compiuti già il prossimo anno, con interventi mirati di potatura di piante per rafforzarne la chioma e aumentarne la capacità di mitigazione del calore e di dissodamento del terreno per renderlo più capace di assorbire le piogge e introduzione di essenze arboree di vari luoghi cittadini.

“Il contratto di forestazione è un traguardo importante – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo intervenendo alla cerimonia di firma del contratto – per la politica di sostenibilità e tutela dell’ambiente, punto fondamentale del nostro programma di mandato. Desidero ringraziare i nostri uffici e i partner per l’impegno applicato a questo progetto e contiamo di vedere presto i primi risultati concreti di questo impegno comune”.