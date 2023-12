Di Alice Spina

SAN BENEDETTO – Inaugurato domenica 10 dicembre il Presepe Artistico del Mare presso lo chalet Stella Marina concessione 11 e promosso dal sindacato dei balneari Itb-Italia, presieduto da Giuseppe Ricci.

New entry come punte di diamante tra i personaggi della tradizione, il presidente della Samb Vittorio Massi e la squadra rosso-blu di ieri e di oggi, il centenario Stadio Ballarin, Massimiliano Ossini e l’Istituto Scolastico Comprensivo Gino Moretti.

L’opera collettiva è stata realizzata dalla creatività di un team strepitoso che vede protagonisti l’indiscusso fautore artista-pescatore Luciano “Prichiò” Paolini , Franco Capriotti con i suoi presepi fatti con materiali di riciclo e la dolcissima Mary Bhuler con l’Albero di Natale impreziosito da pezzi unici artigianali, palle realizzate con gusci di pistacchi, stelle marine e conchiglie come addobbi.

Paolini, Capriotti e Bhuler lanciano un messaggio ecologista di grande impatto sociale per una natività, un presepe, un albero all’insegna del riciclo e della valorizzazione del nostro territorio. Soprattutto in un periodo storico bistrattato come quello che il mondo sta vivendo oggi “Una sola natività non basta” esordisce Ricci “per questo noi ne abbiamo messa più di una!”.

Lo stesso Giuseppe Ricci è un visionario di grande esperienza, vorrebbe estendere l’invito di questa iniziativa ai colleghi degli chalet accanto a lui lungo la Riviera Sambenedettese. Propone di far istituire un bando magari patrocinato dal Comune. Creare una nuova tradizione, realizzare un insieme di presepi collettivi e itineranti per rilanciare il lungomare della città sul piano sociale e solidale anche nella stagione invernale. A seguito di questa bella ricorrenza, così come sta già avvenendo allo chalet Stella Marina, aprire e dar vita a donazioni in favore della Caritas per tutto il periodo delle Festività Natalizie.