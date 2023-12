Di Alice Spina

CUPRA MARITTIMA – Nuova e attesissima programmazione messa in opera al Margherita, il cinema dei nostri cuori e che come sempre non sbaglia un colpo sulla scelta delle pellicole da proporre al proprio pubblico.

È il suo 50esimo film, ma non lo dimostra affatto. Woody Allen sembra aver trovato una nuova primavera, indagando su quanto il casoinfluisca sulle nostre relazioni amorose. La storia è apparentemente semplice lei lui e l’altro, ma ad un genio basta molto meno per tenerci incollati alla poltrona del cinema. Da vedere anche in lingua originale venerdì e lunedì.

Proseguono le proiezioni di Napoleon rivisitato da Ridley Scott con uno straordinario Joaquin Phoenix.

Torna nelle sale solo il 12 e 13 dicembre il docu film Io, noi e Gaber a cura di Riccardo Milani con i suoi 65mila biglietti venduti in soli 3 giorni a novembre, è il documentario più visto dell’anno. Milani ci restituisce il ritratto più che mai vivo e incisivo del Signor G., al centro di una delle pagine più preziose della storia culturale del nostro Paese.

Lunedì e mercoledì torna il consueto appuntamento con i restauri della Cineteca di Bologna.

Spellbound (uscito in Italia con il titolo Io ti salverò) è il film più apertamente psicanalitico di Alfred Hitchcock, che alle suggestioni dell’inconscio ha poi continuamente attinto per creare i suoi capolavori più famosi e acclamati. Da segnalare le scenografie oniriche realizzate da Dalì e le interpretazioni magistrali e indimenticabili di Ingrid Bergman e di Gregory Peck.

IL PROGRAMMA:

UN COLPO DI FORTUNA – COUP DE CHANCE di Woody Allen (FR/GB 2023, 96′)

Fuori Concorso Venezia 80

lunedì 11/12 ore 21,15 VOS* -ingresso 5€

*versione originale ing. sottotitolata in ita

NAPOLEON di Ridley Scott (USA/GB 2023, 158′)

domenica 10/12 ore 20,40 vos*

*versione originale ing. sottotitolata in ita

Evento speciale -ingresso unico 6€

IO, NOI E GABER di Riccardo Milani (ITA 2023, 135′)

martedì 12 ore 18,30 -21,00

mercoledì 13 ore 21,00

Il cinema ritrovato restauri in 4K -ingresso unico 5 €

SPELLBOUND – IO TI SALVERÒ di Alfred Hitchcock (USA 1945, 118′)

lunedì 11/12 ore 19,00 vos*

mercoledì 13/12 ore 18,30 vos*

*versione originale inglese sottotitolata in ita

in collaborazione con la Cineteca di Bologna

prossimamente: WONKA di Paul King, FERRARI di Michael Mann, WISH di C. Buck, F. Veerasunthorn.