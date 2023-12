Incidente fra auto e scooter in zona San Filippo Neri. Un minorenne soccorso dall’eliambulanza

Da chiarire la dinamica dello schianto avvenuto poco dopo le 12. Sul posto sono giunte due ambulanze per soccorrere i due giovani a bordo del ciclomotore, ma per uno dei due è stato necessario il trasporto al Torrette di Ancona in elicottero

di Redazione