SAN BENEDETTO – In occasione del Natale, una signora di San Benedetto del Tronto ha voluto fare ai suoi carabinieri un augurio speciale. Li ha omaggiati di un peluche a forma di pupazzo di neve, recapitato in caserma.

Un gesto semplice ma significativo e indicativo della diuturna azione dell’Arma sul territorio. Era accompagnato da un cartoncino natalizio con parole di profonda gratitudine e ammirazione.

Nel bigliettino, che ripercorre un periodo difficile della vita della donna, viene sottolineato il sostegno e la protezione ricevuta dai carabinieri.

In particolare, per un amore malato vissuto dalla figlia adolescente e successivamente per il soccorso nell’ambito di un incidente automobilistico dove rimaneva coinvolta la stessa ragazza.

Nel biglietto le parole di gratitudine della madre:“ci siete sempre stati, nei momenti difficili … me l’avete protetta e tutelata … ancora grazie per essere arrivati dove io non riuscivo”