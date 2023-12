SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le dichiarazioni a caldo post Samb-Atletico Ascoli 2-2.

Alex Simoni (mister Atl.Asc): “Pareggio giusto, tecnicamente abbiamo fatto un buon calcio ma fino ad ora abbiamo raccolto pochi punti. Oggi abbiamo strappato un punto meritato, anche con un pizzico di fortuna. Bravi a non mollare fino alla fine”.

Mario Marzetti (ds Atl.Asc): “Per noi ogni partita è storia a se, dobbiamo fare punti salvezza. Abbiamo dimostrato che non molliamo mai. Siamo attenti sul mercato, ma non stravolgeremo la rosa perchè il gruppo è valido”.

Alex Sirri: “Fino all’85’ non ho visto difficoltà, poi abbiamo preso due schiaffi in un minuto che ci ha tolto certezze. Dobbiamo lavorare e tanto, non possiamo avere questi cali di concentrazione. Facciamo mea culpa e pensiamo alla prossima con umiltà”.

Mister Lauro: “Mister Lauro: “Ennesimo gol preso nei minuti finali, non possiamo abbassare così la guardia. Abbiamo avuto poca percezione del pericolo, troppo sicuri dei nostri mezzi. Dobbiamo essere più cinici, non abbassare la guardia, è già successo troppe volte quest’anno (Chieti, Avezzano, Campobasso e anche oggi). Classifica? E’ un campionato difficile, dobbiamo rialzarci mentalmente e lavorare di più su questi aspetti. E’ stata una doccia gelata, siamo crollati dopo il gol subito. Loro non avevano più nulla da perdere ma noi non avremmo dovuto concedere quelle due occasioni in contropiede. Sirri? Spero non sia un problema importante. Cosa ho detto ai ragazzi? Ho perso la voce già in campo, non possiamo avere questi cali. Mercato? Purtroppo gli infortuni ci hanno penalizzato, servirebbe qualche alternativa a Cardoni quando c’è da difendere in situazioni di vantaggio. Ora pensiamo al Roma City e rimbocchiamoci le maniche”.