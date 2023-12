SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Atletico Ascoli.

NOTE

Bellissima giornata di sole. Campo in ottime condizioni. Spettatori 5’188.

FORMAZIONI

SAMB (4-4-2): Coco 03, Pagliari 04, Sbardella, Sirri (73′ Pezzola), Zoboletti 05, Arrigoni, Barberini (90’Scimia), Cardoni 04, Battista, Alessandro (90’Romairone), Tomassini (68′ Martiniello).

All. Maurizio Lauro. A disp. Pinto 03, Pietropaolo 03, Bonifazi 06, Orfano 05, Lonardo 05.

ATL. ASCOLI (3-5-2): Pompei 06, Camilloni 04 (73′ Alborino 06), Valentino 04, Mazzarani, Feltrin, Marucci 03 (65’Traini 04), Clerici (55’Cesario), Olivieri, Ciabuschi, Minicucci (70’Severini), Vecchiarello.

All. Alex Simoni (sostituisce lo squalificato Seccardini). A disp. Canullo 04, Mattei, Dondoni, Andreucci 05, Neri 06.

ANGOLI 2-5

AMMONITI Severini (A) Martiniello (S) Ciabuschi (A)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

2′ Prima conclusione tentata dall’Atletico con Ciabuschi, Sirri mura col corpo.

6′ Errore in fase di disimpegno di Sirri, rimedia Sbardella in scivolata su Minicucci.

8′ GOL DELLA SAMB! Cross telecomandato di Battista da sinistra, Tomassini anticipa tutti di testa e la gira in rete. 1-0 al primo tiro in porta.

11′ Primo angolo Atletico, neutralizzato dalla difesa rossoblu.

13′ Schema della Samb su calcio di punizione, Arrigoni pesca Alessandro che incrocia col destro ma Valentino salva sulla linea.

16′ Fallo di Sbardella su Olivieri. Punizione dal limite per gli ospiti. Batte Vecchiarello ma Coco blocca con sicurezza.

19′ GOL ANNULLATO ALL’ATLETICO: corner ospite, Vecchiarello mette sul secondo palo per Feltrin che segna di testa, ma l’arbitro annulla perchè il pallone era uscito sul cross.

23′ Ci prova Arrigoni con l’esterno destro da fuori. Alto.

26′ GOOOOL DELLA SAMB. Cross di Barberini sul secondo palo, Alessandro si inserisce coi tempi giusti e di testa insacca. 2-0.

30′ Prova una reazione l’Atletico Ascoli, destro di Minicucci da dentro l’area, Coco è attento e respinge.

37′ Alessandro libera il destro dal limite. Palla sul fondo.

42′ Cross di Valentino per Ciabuschi che prova la rovesciata. Coco blocca.

44′ Sinistro di Minucucci dai 20 metri, a lato non di molto.

45’+1′ Fine primo tempo. Samb 2 Atletico Ascoli 0.

SECONDO TEMPO

45′ Al via la ripresa.

47′ Tiro di Feltrin da fuori, Coco blocca.

55′ Fase di “stallo” ora fra le due squadre coi ritmi che sono inevitabilmente scesi.

61′ Giro palla dei rossoblu, che controllano il doppio vantaggio.

70′ Gol annullato a Zoboletti sugli sviluppi di corner per fallo in attacco.

80′ Angolo Atletico Ascoli. Coco esce e blocca in presa alta.

85′ Gol Atletico Ascoli. Cross di Valentino per la testa di Ciabuschi che accorcia le distanze. 2-1. Troppo leggera la Samb in questa occasione.

86′ CLAMOROSO 2-2 ATLETICO ASCOLI: azione fotocopia cross dalla sinistra e gol di Traini di testa. Due gol in un minuto. Samb che ha completamente staccato la spina in questo finale.

90′ Sono 6 i minuti di recupero.

90+3 Si riversa in avanti la Samb, ma la difesa bianconera chiude tutto.

90’+5 Cross di Sbardella per Battista che prova il tiro ma la palla scivola direttamente sul fondo.

90’+6′ Angolo Samb, è l’ultima occasione. Arrigoni in mezzo ma c’è fallo in attacco e l’arbitro fischia la fine. 2-2 clamoroso con la Samb che si fa rimontare due gol in un minuto.