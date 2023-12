Vino e solidarietà in un corso a Ripatransone

Dal 29 ottobre al 17 dicembre si terranno alla Bottega del Vino otto lezioni per conoscere meglio l'inebriante mondo del vino. Il costo dell'iscrizione verrà totalmente devoluto per finanziare la costruzione di un pozzo in Etiopia

di Emanuela Voltattorni