ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Picciola, Lanzano, Stacchiotti, Zadro, Pietropaolo, Galli, Napolano, Cialini (18′ st Liberati).

A disp. Tamburini, Delli Compagni, Mbjeshova, D’Intino, Di Luca, Cavallin, Addarii, Madonna. All. Fusco

ELPIDIENSE CASCINARE: Pedol, Massi (32′ st Rapaccini), Doda (38′ st Mandorlini), Catinari (38′ st Garbuglia), Ciaramitaro, Salvati, Cingolani, Marozzi, Cuccù, Tempestilli (18′ st Filippi), Cataldi (32′ st Micucci).

A disp. Domenicucci, Mancini, Birilli, Paolucci. All. Diamanti

Arbitro: Fiermonte della sezione di Macerata.

Reti: 18′ pt Cingolani, 20′ pt Galli, 9′ st Tempestilli, 22′ st Liberati, 30′ st Napolano.

Note. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Stefano Vicendone, in suo ricordo il capitano Matteo Fabi Cannella consegna un mazzo di fiori e una maglia in suo ricordo al Presidente del Martinsicuro. Espulso al 52′ st Marozzi. Ammoniti: Pietropaolo, Stacchiotti, Cingolani, Liberati, Mandorlini, Fabi Cannella, Marozzi; recupero 0’+ 9′.

MARTINSICURO – Strabiliante rimonta dell’Atletico Centobuchi che contro l’Elpidiense Cascinare va sotto due volte e non solo entrambe le volte aggancia il pareggio, ma grazie ad una pennellata vincente di Napolano fa sua la gara, conquistando il terzo posto in classifica in solitaria, sotto Matelica e Vigor Castelfidardo.

Partita ricca di occasioni ed emozioni. Al 10′ pt una punizione di Napolano viene allontanata con la mano da un avversario in barriera ma l’arbitro concede solo il corner. Al 16′ pt una conclusione di Zadro dal limite viene bloccata da Pedol. Due minuti dopo Cingolani porta in vantaggio gli ospiti. Rispondono i locali al 20′ pt con Galli: capitan Fabi Cannella serve un delizioso cioccolatino che il numero nove biancazzurro davanti alla porta non sbaglia e di testa aggancia il pareggio. Al 25′ pt una punizione dalla trequarti centrale di Napolano viene respinta da Pedol con i pugni. Al 41′ pt ancora Galli serve di destro Cialini ma il portiere respinge di piede. Al 43′ pt proiettile di Napolano da fuori area, ci arriva Pedol con le mani.

Al 9′ st gli ospiti tornano in vantaggio con Tempestilli che in mischia realizza. Al 22′ st Galli serve di destro il neo entrato Liberati, che solo davanti al portiere non sbaglia e ripristina la parità. Al 30′ st Napolano conquista una punizione dai venti metri e si incarica della battuta, per lui la specialità della casa con la quale il numero dieci porta in vantaggio i suoi, 3-2. Al 36′ st Rapaccini conclude dalla sinistra, Camaioni ci arriva, ma non riesce a trattenerla, poi Cuccù manda il tap-in fuori. Al 43′ st Napolano calcia un proiettile dai venticinque metri, Pedol respinge. Finale acceso e nervoso con gli ospiti che al 52′ st si vedono sventolare un rosso ai danni di Marozzi e di un componente della panchina.