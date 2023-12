SAN BENEDETTO – Il giovane Dario Caselli ha presentato venerdì 8 dicembre 2023, presso il palazzo Bice Piacentini di San Benedetto del Tronto, il suo libro “Carezze d’ oleandro”. Mimmo Minuto, presidente dell’associazione “I luoghi della scrittura”, ha organizzato l’evento nell’ambito dell’XLII ed. autunno 2023 di Incontri con l’autore. Ha dialogato con lui la docente Benedetta Trevisani.

“L’ oleandro fa da padrone a San Benedetto, pianta estremamente bella nella sua semplicità, ricorda casa. L’oleandro è una pianta bellissima ma che fa male. Quando da piccolo andavo in bicicletta sul lungomare e queste piante mi sfioravano, mia madre mi diceva sempre: Occhio che è una pianta velenosa!” Sono state le parole con le quali l’autore ha spiegato il titolo del libro.

“Leggere e scrivere mi aiutano. Scrivendo credo che sia molto più facile parlare in modo chiaro, per smussare, aggiustare e cercare quel termine corretto e più appropriato al pensiero che si vuole esporre. Le persone oggi si sono abituate a semplificare le forme e a fare uso di moltissimi anglicismi. Coltivare la scrittura aiuta a arricchire il proprio lessico” ha continuato Dario Caselli esponendo il valore che hanno per lui la lettura e la scrittura. Il libro presenta da una parte un registro linguistico alto e dall’altra basso ed è strutturato in modo da alternare prose e poesia come ha sottolineato Benedetta Trevisani.

“C’è un filo rosso in questo libro che nasce anche come valvola di sfogo. Scrivere aiuta a ricomporre i pezzi del puzzle. Ho scritto questo libro alla fine di un amore per cui ho sofferto tanto perché sono anche molto orgoglioso. Chiudere una storio per me, così come cambiare lavoro, vuol dire ammettere a me stesso di aver sbagliato valutazione, cosa che mi è molto difficile”: così il giovane scrittore ha spiegato il motivo che lo ha spinto a scrivere le pagine di questo suo lavoro.

Interessante è la riflessione sui giovani. A riguardo scrive: “Sono narcisi che si specchiano in pozzanghere e si compiacciono di non poter annegare”. Da questa affermazione è scaturito un dialogo sull’individualismo e il consumismo ormai preponderanti nella nostra società.

Curiosa la coincidenza anche relativa alla città di Udine dove l’autore vive: ancor prima che gli esperti la eleggessero la migliore città per qualità di vita, le aveva dedicato alcune pagine del libro in cui la definiva un luogo che “ti coccola”. Su questa linea ha anche sottolineato l’importanza di parlare in dialetto perché “Il dialetto ti può aiutare a capire meglio anche quello che è intorno, non in modo approssimativo”.

L’ultimo tema trattato è stato Il bellissimo rapporto con San Benedetto, sua città natale che ha definito con queste parole: “è il luogo degli affetti e la radice, è un’ancora”, esprimendo così il suo profondo legame con questa nostra città.

La serata si è chiusa con qualche domanda del pubblico e gli applausi dei presenti tra i quali c’erano molti giovani