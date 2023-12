SAN BENEDETTO – Le parole di mister Lauro alla vigilia di Samb-Atletico Ascoli:

“C’è voglia di tornare in campo e di fare una prestazione gagliarda, dando tutto davanti al nostro pubblico. Serve una reazione per riprendere il nostro cammino, c’è tanta voglia di far bene. Mi aspetto un Atletico Ascoli molto diverso rispetto alla gara di Coppa Italia inaugurale, hanno cambiato allenatore, sono cresciuti, hanno comprato dei rinforzi e hanno messo in difficoltà anche avversarie di vertice nelle scorse partite. Ma noi siamo la Samb e dobbiamo fare la nostra gara, come sempre cercando di portarla a casa. E’ stata una settimana di lavoro, martedì i ragazzi avevano ancora qualche scoria ma ci può stare dopo la prima sconfitta. Hanno voglia di fare una partita importante e col passare dei giorni hanno lavorato sempre meglio e con tanta determinazione. Dall’infermeria nessuna novità, avrò a disposizione gli stessi uomini di Campobasso”.