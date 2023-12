SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della sfida tra Samb e Atletico Ascoli, valida per il Campionato nazionale di serie D 2023-2024, in programma domenica 10 dicembre 2023, alle ore 14:30, presso lo Stadio Comunale “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, la trasferta sarà vietata per i residenti di Castel di Lama, Folignano, Venarotta e Ascoli Piceno.

La decisione del prefetto Carlo De Rogatis, in via preventiva per ragioni di sicurezza, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei quattro Comuni. Chi ha già acquistato i biglietti, sarà rimborsato.