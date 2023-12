TIRANA – Un’altra grande soddisfazione giunge dal Settore Giovanile dell’Atletico Centobuchi. Il difensore classe 2006 Klidi Mbjeshova, che è stato aggregato alla prima squadra ed ha esordito sia in campionato che in Coppa, è stato chiamato a prendere parte allo stage con la Nazionale dell’Albania nel mese appena passato. Il calciatore in primo luogo ha partecipato agli allenamenti della prima fase per poi essere chiamato a prendere parte alla seconda fase.

Queste le prime dichiarazioni del giovane difensore dopo l’esperienza in quel di Tirana: “Aver potuto indossare la maglia rossonera della Nazionale è stata un’emozione unica perché la seguo da quando sono nato. Aver superato la prima fase dove mi sono confrontato con molti ragazzi è stata una grande soddisfazione.

Spero di poter essere richiamato per i prossimi impegni e magari avere un ruolo importante. Rispetto a come pensavo, i ritmi e il livello sono molto alti e non vedono l’ora di ritornare a giocare con la squadra. Intendo ringraziare i miei compagni, lo staff e i mister che mi stanno aiutando a crescere in questa stagione e colgo l’occasione di ringraziare anche la Federazione Albanese per l’opportunità”.