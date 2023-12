SAN BENEDETTO – Ritorna al Riviera delle Palme l’Atletico Ascoli, neopromossa in serie D, già incontrata nella partita di esordio della Samb di Massi in Coppa Italia. Nell’occasione un gol di Cardoni decise la partita. Una squadra che lotta per la salvezza. La maggior parte dei giocatori proviene dalle giovanili dell’Ascoli o dalla provincia.

Un lusso la presenza di Matteo D’Alessandro, giocatore che i suoi ex compagni di squadra del Porto d’Ascoli Battista e Zoboletti conoscono bene. Con un passato da professionista, ha calcato i campi della serie B con la Reggina, è un giocatore che mette sicuramente in ordine il centrocampo, a cui non mancano di certo il piede e l’esperienza. Un’altra vecchia conoscenza di Massi, anche se spesso parte della panchina, è l’ex-orange ascolano Nicolò Clerici. In una squadra che subisce più gol di quanti non ne segni, spiccano i 4 gol di Manèl Minicucci, spesso partecipe nelle azioni offensive, seguito a ruota da Jonathan Ciabuschi con 3 reti.

A disposizione di Mister Seccardini anche Michele Cesario, attaccante ceduto il 5 dicembre dal Manfredonia, che ha già disputato il secondo tempo nella partita di recupero contro il Vastogirardi.

Dopo il via libera per la vendita dei biglietti da parte del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che si è riunito ieri, 7 dicembre confermando la presunta pericolosità della partita, sold-out la Curva Nord in poche decine di minuti dall’apertura della vendita.

Su indicazione della questura , il prefetto ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei Comuni di Ascoli Piceno, Castel di Lama, Folignano e Venarotta, con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già emessi.