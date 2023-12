SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nuovo appuntamento nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il sostegno e il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Sabato 9 dicembre, alle ore 18, presso l’Auditorium Tebaldini di San Benedetto, Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, presenterà il libro “Noi siamo l’ambiente. Per una rivoluzione ecologica dei cittadini”. Dialogherà con lui Antonio Spazzafumo, sindaco di San Benedetto.

Marco Fioravanti è laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e, prima ancora di laurearsi, ha intrapreso la strada politico-amministrativa che lo ha portato nel 2009 a essere eletto consigliere comunale e poi, nel 2014, presidente del Consiglio comunale. Nel giugno 2019, a 36 anni, è stato eletto sindaco di Ascoli, il più giovane sindaco nella storia della sua città. Appassionato di sport e da sempre tifoso dell’Ascoli Calcio, nel 2016 ha avviato il progetto “Crea Credi Cambia“, una tre giorni di appuntamenti in cui manager, imprenditori, politici, rappresentanti del mondo del lavoro e dello sport sono invitati a raccontare la loro storia e le loro esperienze. Uno straordinario successo da cui è nato anche un libro.

Il libro: L’ambiente è il contesto in cui viviamo, l’insieme delle relazioni e del concatenarsi di causa ed effetto; è un luogo, il territorio che coltiviamo, dove costruiamo le nostre case, dove sviluppiamo le nostre attività economiche, ma è anche l’equilibrio dell’ecosistema che lo governa. Dall’ambiente dipendono la nostra sicurezza e salute e dalle nostre azioni dipendono l’armonia e la tutela dell’ecosistema ambientale. Ed è proprio dall’esperienza personale dell’autore che si parte non solo per individuare nuovi obiettivi, ma anche per sensibilizzare alla partecipazione tutti i cittadini, oltre alle istituzioni, alle comunità e alle imprese, protagoniste di un rapporto a volte conflittuale con l’ambiente, ma sempre di più sviluppatrici di progetti di sostenibilità ecologica, in cui lo sviluppo trova il suo contesto naturale nel rispetto e nella valorizzazione dell’ambiente. Un manifesto politico incentrato su una nuova visione dell’ambiente che propone un cambiamento culturale, in termini di consapevolezza e responsabilizzazione, fondamentale alla piena realizzazione della transizione ecologica in atto.