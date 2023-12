SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante riconoscimento per il fumettista sambenedettese Michael Rocchetti, in arte Maicol & Mirco, che, sabato 16 dicembre, presso il teatro Goldoni di Livorno, nel corso della XXVI edizione del Premio intitolato a Piero Ciampi, riceverà il Premio Ciampi a fumetti.

Organizzato dall’ Associazione Premio Ciampi e Arci Livorno, con il contributo e il patrocinio del comune di Livorno, della Fondazione Livorno, della Regione Toscana e della Fondazione Teatro di Livorno, il Premio Ciampi torna nella sua forma più completa e articolata con una giornata dedicata alla musica, ma anche alla poesia, alla narrativa e, appunto, al fumetto, all’insegna di un tema che si collega proprio a Piero Ciampi, cioè quello degli outsider. In particolare quest’anno, inoltre, la manifestazione sarà dedicata a Franco Carratori, scomparso lo scorso 15 novembre, che del Premio Ciampi è stato ideatore e instancabile animatore.

Il premio Ciampi a fumetti, di cui sarà insignito Maicol & Mirko, è di nascita recente, seppure già ben avviato. Il poliedrico artista di successo, una delle migliori matite del panorama contemporaneo, voce acutissima e coraggiosa

nell’affrontare con vena poetica e senza remore i grandi dilemmi dell’esistenza, verrà premiato per la qualità della sua arte e per un’ indubbia e caustica indole “ciampiana”. Insieme a lui, sul palco del teatro Goldoni, ci sarà anche un ospite speciale, Antonio Pronostico, autore del volume a fumetti ispirato a Piero Ciampi, composto dai ritratti di Ciampi catturati da una celebre esibizione televisiva del 1971, e intitolato alla celebre canzone “Tu no”. Nel corso della serata, i due artisti disegneranno in presa diretta ripresi dalle telecamere.

Maicol & Mirco è l’autore di Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco, una comica tragedia quotidiana che da Facebook si è evoluta nella cartacea “Opera Omnia”, attualmente composta da sette volumi, e che dal 2022 viene pubblicata sul settimanale Oggi. Dal 2023 è il vignettista ufficiale di Il Manifesto, insegna all’Accademia di Belle Arti di L’Aquila e un suo autoritratto è nella “Collezione di autoritratti” degli Uffizi di Firenze. I suoi libri più recenti sono “Natura morta. Una domanda a Giorgio Morandi” per 24 Ore Cultura e “Ricette del Cavolo” per Rulez. Nel 2021 ha vinto la prima edizione del Premio Tuono Pettinato.