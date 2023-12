SAN BENEDETTO – Segue comunicato stampa di Centro Civico Popolare.

“Il gruppo Consigliare, gli Assessori ed il Coordinatore di CCP, intendono prendere le distanze dall’iniziativa presentata alla stampa ieri, relativa al calendario promozionale della città di SBT.

Soprattutto non viene condiviso da tutto il gruppo, il metodo utilizzato, dove l’Assessore di competenza era contraria all’iniziativa e non ha partecipato alla realizzazione del calendario stesso.

Inoltre le immagini utilizzate, le riteniamo assolutamente non appropriate.

Il gruppo CCP alla luce della nuova iniziativa effettuata non rispettando i ruoli ed i mandati politici degli Assessori, chiederà un incontro con ogni forza politica di maggioranza, considerato, che le raccomandazioni e le preoccupazioni espresse in precedenza al Sindaco non hanno portato ad oggi al cambiamento auspicato.

Centro Civico Popolare nell’impegno preso con i propri elettori pretende una gestione politica trasparente, nel rispetto e nella condivisione delle azioni con tutte le forze di maggioranza e di tutta la città, non esiste a nostro avviso un altro modo di fare politica”.