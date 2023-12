SAN BENEDETTO – E’ il difensore Luca Sbardella a fare il punto sul momento rossoblu dopo la prima sconfitta della stagione contro il Campobasso.

“Abbiamo analizzato a fondo la partita, c’è rabbia per una sconfitta che non ha rispecchiato quanto si è visto in campo ma c’è anche tanta voglia di ripartire subito. Domenica contro l’Atletico Ascoli sarà importante rigiocare in casa davanti al nostro pubblico e tornare a dare continuità. Lotta al primo posto? Noi guardiamo in casa nostra, il campionato è lungo e non semplice, l’obiettivo ora è pensare partita per partita e fare più punti possibili”.