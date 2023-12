SAN BENEDETTO – Una premessa: avevamo in programma per oggi la messa in onda della trasmissione “Punto. E a capo”, con ospite il sindaco Antonio Spazzafumo.

Per questo motivo abbiamo riportato la presentazione in sala consiliare del calendario “”“Miss Grand Prix 2024” in modo asettico e cioè senza una nostra opinione come siamo soliti fare in casi eclatanti. Caso eclatante più per l’eco che ha avuto che per il fatto stesso.

In trasmissione lo avremmo inserito per ultimo tra le tante domande che da un po’ di tempo abbiamo in serbo per il primo cittadino sambenedettese. Per dargli in diretta la possibilità di spiegare i motivi delle scelte al momento in itinere.

Non è stato possibile perché l’appuntamento delle 11.30 è saltato per motivi legati ad una riunione di Spazzafumo con la propria giunta. Ci ha avvisati a mezzogiorno una sua segretaria. Dopo oltre un’ora di attesa, ci è stata comunicato che il sindaco è disponibile per martedì 12 dicembre.

*****

Come nostra abitudine abbiamo letto, ma non pubblicato, i comunicati stampa sul Gran Prix 2024 dei vari partiti di opposizione che, in modo durissimo hanno biasimato l’iniziativa del calendario. Sono giochi tra le parti per i quali, tranne rarissime eccezioni, ci rifiutiamo di pubblicare perché siamo un giornale non la bacheca di chicchessia. Abbiamo invece pubblicato il comunicato stampa del Ccp (Comitato Civico Popolare) con il quale un Partito di maggioranza si è tirato fuori dall’iniziativa non condividendone la responsabilità. Una notizia nel caso specifico.

Ma passiamo al dunque e alla nostra regola di esprimerci tramite editoriali, senza paura e senza collusioni di sorta.

Il calendario, pur essendo inadeguato e non al passo dei tempi, in un momento tragico per quel che riguarda la considerazione della donna che oggi è ben diversa rispetto a 50 anni fa, appare come una “formica”, un peccato veniale, niente di più. Rispetto agli errori “elefantiaci” commessi finora, per fortuna ancora non concretizzati.

Ecco l’elenco:

la decisione di costruire un ospedale in zona Ragnola

la caserma dei Vigili del fuoco nell’area Brancadoro

la sede della Polizia in una nuova costruzione in zona porto

il progetto per l’area Ballarìn assegnato ad un archistar che, più bravo che voglia essere, non può capire le esigenze di una comunità che è ben lontana da dove lui ha vissuto finora

la ‘brillante’ idea del consigliere regionale Andrea Assenti che vorrebbe un nuovo ospedale a fianco dello stadio “Riviera delle Palme”

il restyling di Piazza Montebello ancora nelle condizioni in cui l’ha lasciata lo stesso Andrea Assenti dopo aver promesso (5 anni fa!!!) di sistemarla nel giro di qualche mese… in prossimità della sua candidatura a consigliere regionale.

Insomma fatti (non parole) più che sufficienti per mandare a casa una giunta comunale, apparsa finora inadeguata oltre che presuntuosa. Risultato che potrebbe ottenerlo, come capita per le guerre, la piccola scintilla di una iniziativa della quale, sono certo, il sindaco si è già pentito.

“La classica goccia che fa traboccare il vaso?” (nei vocabolari: il superamento della soglia di sopportazione di un essere umano). Ritengo che sia la sintesi giusta di quanto sta accadendo.

Però il mio augurio, e credo quello di molti cittadini sambenedettesi, è quello che la ‘goccia’ non ‘trabocchi’, ma faccia fare passi indietro sulle decisioni sopra citate che, se portate a termine, danneggerebbero il futuro di una città molto bella ma che nessuno finora è riuscito a… far ballare.