SAN BENEDETTO – Domenica 10 dicembre 2023, in vista delle festività natalizie, sarà inaugurato lo “Spazio Caritas” al centro di San Benedetto. Lo “Spazio” sarà aperto, tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19 presso l’ex cinema delle Palme e resterà fino al 23 dicembre 2023.

La Caritas, attraverso questa iniziativa, vuol dare un augurio speciale alla città, condividendo con la comunità tutta le azioni che svolge al fianco di molte persone che sono troppo spesso invisibili e dimenticate. Lo spazio vuole essere un momento di condivisione e sensibilizzazione del lavoro che la Caritas svolge nel territorio della Diocesi.

La Caritas Diocesana, che ha sede in via Madonna della Pietà 111, offre a tutte le persone che ne hanno bisogno una serie di servizi come il centro di ascolto aperto la mattina che è il luogo privilegiato in cui si ascoltano le persone in difficoltà cercando di dare risposte ai bisogni che emergono facendosi carico delle singole storie, la mensa aperta tutti i giorni dell’anno, la distribuzione dei viveri e del vestiario, il servizio docce, l’accoglienza.

“Ci rendiamo conto sempre di più che ogni ospite che incontriamo incarna per noi il volto del Cristo che nasce ed è fondamentale creare delle relazioni positive in modo che tutti possano sentirsi accolti e ritrovare il calore fraterno di una comunità. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere tutta la comunità civile nel tendere una mano, con autenticità e trasparenza, ai nostri fratelli che vivono situazioni di sofferenza e marginalità“.