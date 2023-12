SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il 60% dei cittadini ha votato quattro liste che nel loro programma prevedevano l’abbattimento della Curva Sud” – affermò il vicesindaco Tonino Capriotti durante il Consiglio comunale aperto del gennaio 2023 sul Ballarin (qui il link), rispondendo ai tifosi che lo incalzavano con veemenza chiedendo spiegazioni sul motivo della demolizione di un luogo tanto simbolico quanto ricco di memoria, non solo per chi ama i colori rossoblu. Una spiegazione che oggettivamente non convince.

Il motivo della retromarcia sul mantenimento degli spalti della Sud, inizialmente preservati nel progetto originale illustrato dall’archistar Canali (vedi foto in primo piano), è da individuare in un piano economicamente troppo ambizioso, tant’è che nella versione definitiva, la gradinata è svanita. La città avrebbe meritato chiarezza, visto che delle alternative che prevedevano di lasciare intatta la curva c’erano. Inoltre, trattandosi di una grande opera, buona prassi, sarebbe stata quella di illustrare ai sambenedettesi il computo di gestione, al fine di evitarne un precoce degrado.

La giunta ha la responsabilità di non aver motivato e chiarito nelle giuste maniere la vicenda alla cittadinanza che si è vista in un primo momento, preservare la Curva Sud, salvo poi vederla sparire nel progetto definitivo.

L’attuale maggioranza politica ha deciso di farsi carico “dell’abbattimento della memoria”. Non basterà l’alibi dei fondi del Pnrr da intercettare per giustificare la fretta con la quale si è deciso di approvare un progetto privo di identità sambenedettese. Questa amministrazione resterà di sicuro nella storia della città, ma per averla privata di un suo simbolico capitolo.

In foto il progetto originale vs quello definitivo: