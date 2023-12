SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 7 dicembre 2023, si svolgerà il secondo incontro di formazione programmato da GRIS della diocesi di San Benedetto del Tronto per l’anno pastorale 2023/2024.

Quando l’abate Agheras chiese all’abate Poemen dove poteva trovare la quiete, il vecchio gli rispose: “Resta in mezzo alla folla, e comportati come un uomo che non esiste. Così troverai la quiete suprema”.

Il tema trattato dal professor Francesco Mangani riguarda la pratica della meditazione cristiana che il relatore ha già trattato in un suo libro intitolato “Silenzio e desiderio. Introduzione alla pratica della meditazione cristiana” pubblicato nel 2017. Il corposo libro introduce ai principi e alla pratica dell’esicasmo, la via spirituale attraverso la quale si medita, si rumina la Parola di Dio che matura in contemplazione/fruizione, sulle fondamenta della preghiera del cuore.

Il relatore presbitero della diocesi di Ascoli Piceno, ha condotto diversi corsi di meditazione cristiana, inoltre lo scorso anno ha condotto “Il trekking spirituale”, un progetto voluto dal vescovo Giampiero Palmieri di Ascoli Piceno, spiega Giancarla Perotti responsabile del GRIS diocesano di S. Benedetto/Ripatransone/Montalto: “Coniuga l’aspetto naturalistico con la spiritualità. Don Francesco ha fatto riscoprire con camminamenti alcuni luoghi spirituali ai partecipanti facendo meditazioni in mezzo alla natura”. Il relatore è anche parroco di Roccafluvione, cofondatore e padre spirituale dell’associazione culturale “Il portico di Padre Brown”, docente di mariologia e da alcuni anni collabora con il G.R.I.S.

La professoressa Giancarla Perotti ricorda che il Centro di Ascolto del G.R.I.S. è aperto ogni giovedì dalle 16 alle 17.30 presso l’ufficio sito a San Benedetto, via Pizzi, 25 ed è possibile chiedere per urgenze appuntamento al numero telefonico 3475313296

Chi desidera collegarsi per partecipare alla conferenza “Introduzione alla pratica della meditazione cristiana” può richiedere il link al seguente indirizzo mail: giancarlaperotti@gmail.com.