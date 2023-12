GROTTAMMARE – Prende il via “Scene d’Artista”, la nuova stagione teatrale del Teatro delle Energie proposta dal Comune di Grottammare e dall’AMAT, con il contributo di MiC, Regione Marche e con la collaborazione di Profili Artistici. Presentata oggi dal sindaco Alessandro Rocchi con l’assessore alla cultura Lorenzo Rossi, la consigliera delegata Rossella Moscardelli, il presidente AMAT Piero Celani e il direttore Gilberto Santini, “Scene d’Artista”, propone tre appuntamenti fra febbraio e aprile.

“Con questa rassegna – dice l’assessore Rossi – facciamo una scommessa importante per la Città e per tutto il territorio costiero del Piceno: portare grandi protagonisti del teatro nazionale, con spettacoli profondi e originali, dopo anni in cui non è stato facile proporre questo genere di offerta. L’idea è di renderli accessibili al più vasto pubblico, con prezzi sostenibili, nell’orizzonte di una proposta di crescita culturale per tutti, con una particolare attenzione ai più giovani. Un modo anche per impreziosire l’offerta del nostro Teatro delle Energie, già denso di attività tutto l’anno, e candidarlo alla dimensione che merita”.

“L’iniziativa di ridurre i prezzi è positiva perché va incontro al carattere sociale che riveste il teatro – commenta il presidente dell’AMAT Piero Celani – ed è funzionale ad attrarre i giovani agli spettacoli, di cui abbiamo grande bisogno”.

Gli appuntamenti:

Mercoledì 14 febbraio – “Racconti disumanti” (di Alessandro Gassman con Giorgio Pasotti)

I due straordinari artisti – Pasotti interpretando e Gassmann dirigendo – si misurano con due racconti di Kafka (Una relazione per un’Accademia e La tana) per parlare agli uomini degli uomini mettendo a nudo la superficialità degli stereotipi e raccontando il bisogno di un riparo che ci metta al sicuro.

Venerdì 15 marzo – “Lettura clandestina” (con Fabrizio Bentivoglio)

La solitudine del satiro di Ennio Flaiano si confronta, con il contrappunto del contrabbasso di Ferruccio Spinetti, con gli scritti di uno dei protagonista della vita intellettuale italiana degli anni Sessanta. Lettura clandestina restituisce alcuni tra gli innumerevoli articoli che Flaiano scrisse raccontando l’Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è.

Sabato 20 aprile – “Rumba” (con Ascanio Celestini)

L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato. Lo spettacolo, commissionato dal Comitato Nazionale Greccio 2023 per gli ottocento anni del primo presepe, si chiede perché la figura del santo di Assisi ci affascina ancora, dove oggi potremmo trovarlo e dove lui troverebbe oggi i suoi personaggi se non tra coloro che, anche oggi, nessuno vede. «Un bue, un asino e una mangiatoia. Niente altro. Gesù era nato povero. In un paese povero, un posto di poveri».

Gli abbonamenti sono in vendita da lunedì 11 dicembre a sabato 13 gennaio al costo di 50 euro, ridotto 40 euro per i giovani under 30, possessori Marche Cultura Card e Carta Regionale dello Studente

I biglietti per i singoli spettacoli sono in vendita da lunedì 15 gennaio al costo di euro 20, ridotto 15 euro.

Biglietterie:

Ufficio Cultura del Comune di Grottammare in Vicolo Etruria, 12 aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30

Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia) aperta il giorno precedente lo spettacolo dalle ore 18 alle 20 e la sera di rappresentazione dalle ore 20

Biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e su vivaticket.com.

Informazioni Comune di Grottammare, Ufficio Cultura 0735/739240 www.comune.grottammare.ap.it; AMAT 071/2072439 www.amatmarche.net

Inizio spettacoli ore 21.