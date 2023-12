SAN BENEDETTO – Di seguito, fra virgolette, le nota di Cittadinanzattiva Assemblea Territoriale circa la necessità di proteggere le potenzialità del Madonna del Soccorso.

“Cittadinanzattiva Assemblea Territoriale, Tribunale per i diritti dell’ammalato, dopo aver appreso dai media una serie di notizie ritiene indispensabile fornire il proprio contributo con finalità costruttive per la salute dei cittadini.

Premesso che i due plessi ospedalieri possono funzionare benissimo, visto che sono collocati nelle due città principali del piceno da tempo memorabile; la questione si focalizza sul piano organizzativo e all’occorrenza sul piano economico. Indubbiamente colpisce la scelta di non sostituire l’attuale RMN impiantata nel 2006 al Madonna del Soccorso con l’attuale nuova acquistata invece proiettata verso il Mazzoni. In pratica al Madonna del Soccorso, delle due RMN presenti, una è del 2006 e l’altra la vorrebbero rigenerare.

Domanda: perché quella nuova arrivata non può andare a sostituire la vecchia del 2006 del Madonna del Soccorso? Come mai in tutto questo tempo, dove noi per primi abbiamo sempre denunciato le continue rotture della RMN, non si siano trovate soluzioni strutturali per la nuova RMN oggi arrivata? Dopo tanta attesa, leggere che la nuova RMN va al Mazzoni, è sorprendente in questo silenzio assordante.

E poi la Pediatria di San Benedetto, che attende di riprendersi il primariato tolto tra il 2016/2017, a fine anno raggiungerà certamente il traguardo di oltre 600 nati visto che ad oggi sono già circa 600, ma la direzione potrà confermare o meno. Insomma nulla di nuovo rispetto il 2022 sembrerebbe, ma indubbiamente una Pediatria in buona salute.

E ancora, il pronto soccorso di San Benedetto, deve essere considerato prioritario nelle soluzioni organizzative e riorganizzative, dove direzione sanitaria, coordinamenti e medici, tutti, devono concentrarsi per trovare soluzioni migliorative. La direzione generale insomma di lavoro ne ha trovato molto e soprattutto problemi atavici che non hanno fanno bene alla salute dei cittadini.

E poi ancora, il rispetto dei termini del 50 % di prestazioni in libera professione, ma anche la verifica delle figure professionali assegnate al loro ruolo effettivo. Tutto per il bene del cittadino, certo.

Ci piacerebbe constatare il porre in essere di scelte, azioni, decisioni obiettive, avulse da condizionamenti esterni ed estranei, volti al corretto funzionamento di un apparato rivolto al benessere della collettività tutta che non merita i viaggi della speranza”.