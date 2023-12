MONTEPRANDONE – Si è svolta, presso la sala consiliare del comune di Monteprandone, la conferenza di presentazione del calendario delle festività natalizie 2023/2024.

A presenziare all’evento il presidente della BCC Picena Claudio Censori, l’assessore al commercio Meri Cossignani, i rappresentanti delle associazioni locali ed il sindaco Sergio Loggi.

E’ stato proprio quest’ultimo ad aprire i lavori dichiarando:” quest’anno è un Natale importante per il nostro territorio, poiché per la prima volta, sulla brochure, avremo il simbolo dei borghi più belli d’Italia.

Grazie alle associazioni siamo riusciti a realizzare ciò, pertanto le ringrazio per il lavoro svolto. Tra queste segnalo”cento per cento“, che da tempo sta dando risposte al nostro territorio. Sono quattordici anni che Centobuchi è conosciuta per la casa di Babbo Natale da loro voluta. Ringrazio inoltre la Pro Loco della città e l’associazione “segui la cometa“.

Quest’anno avremo diverse novità, una delle quali sarà la pista di ghiaccio in piazza. L’ultimo anno era stato nel 2019, in epoca antecedente il Covid. Gli aperitivi al borgo, invece, saranno tesi a far conoscere le attività natalizie.

Ringrazio infine il presidente della banca del Piceno, sempre vicina al territorio e che sostiene economicamente – e moralmente – Monteprandone”.

A seguire l’intervento di Luigino Capriotti, dell’associazione cento per cento:” il nostro obiettivo è fare promozione per il commercio delle botteghe del nostro paese, le quali sono il vero collante del territorio.

E le feste organizzate durante l’anno – San Valentino, la festa delle donne – sono finalizzate a questo obiettivo. Vogliamo far si che le feste siano il più animate possibile: da Babbo Natale ai personaggi natalizi in generale.

Consegneremo un alberello brand 100%, dimodoché si possa fare spesa nel nostro territorio. Il sei gennaio, invece, i Re Magi toccheranno in modo itinerante le nostre parrocchie”.

A seguire le parole del presidente della BCC Picena, Claudio Censori:” abbiamo molta attenzione al territorio e lo dimostriamo attraverso la vicinanza allo stesso mediante le associazioni no profit. Un plauso all’amministrazione comunale, che ha fatto e sta facendo molto per questa città”.

In conclusione, le parole dell’assessore al commercio, Meri Cossignani:” il programma dimostra la sinergia esistente tra pubblico e privato. Quest’anno le associazioni partecipanti daranno spazio alla religiosità, ma anche alla musica e all’arte.

Sarà dunque una festa a 360 gradi. Ciò che balza agli occhi è che da anni abbiamo smesso di distinguere Centobuchi da Monteprandone. Abbiamo pertanto iniziato a considerare il territorio come unico, e questa è la cartina tornasole di come abbiamo unito due territori – fino a prima divisi – a livello sociale e culturale”.

La conferenza è poi proseguita con l’esposizione del calendario, di seguito contenuto:

Associazione 100×100