PICENO – Martedì’ 5 Dicembre si celebrano al Quirinale ed in contemporanea in tutte le città capoluogo di Regione per iniziativa delle locali Prefetture, i 100 anni di istituzione della “Stella al Merito del Lavoro”. Il prestigioso riconoscimento che viene conferito dal Presidente della Repubblica, con il titolo di “Maestro del Lavoro”, ai lavoratori ultracinquantenni del settore privato.

Coloro che si sono particolarmente distinti durante tutto l’arco del loro percorso lavorativo per perizia, laboriosità, buona condotta morale e per aver contribuito ad innovare, migliorare i processi aziendali, le misure di sicurezza e per essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale.

Di prassi la cerimonia di tali importanti onorificenze avviene nella giornata della Festa del lavoro del 1° Maggio ma quest’anno, in considerazione appunto della festa per i cento anni del premio, la Presidenza della Repubblica ha voluto, a ragione, istituire una giornata celebrativa particolare in occasione della quale e solo per quest’anno, verranno consegnate ad Ancona, presso la Loggia dei Mercanti della Camera di Commercio, le “Stella al Merito del Lavoro” ed il titolo di “Maestro del Lavoro” anche ai 7 lavoratori (5 donne e 2 uomini) della provincia di Ascoli Piceno.

L’onorificenza, istituita con Regio Decreto 30 Dicembre 1923, ha interessato come ogni anno, sul territorio nazionale 1000 dipendenti del settore privato, su una platea di oltre 18 milioni di lavoratori, di cui 32 della Regione Marche e appunto 7 della provincia di Ascoli che sono: Monica Marini, Adriano, Pistolesi e Claudio Tempera di Ascoli Piceno; Argilli Luigina di Castel di Lama; Ivana Merli e Catia Spinelli di San Benedetto ; Maria Traini di Offida.

Un’occasione, dunque, per i premiati 2023 davvero speciale, che avranno modo di ben conservare nelle loro memorie. Alla cerimonia saranno ovviamente presenti il Console Giorgio Fiori ed il Segretario Alfredo De Marco del Consolato di Ascoli Piceno e Fermo, i Sindaci dei comuni di residenza degli insigniti, i Prefetti delle province marchigiane, i titolari delle loro aziende e parenti ad amici.

Una grande bella cerimonia che si svolgerà alla presenza delle principali autorità civili e militari della regione Marche e che avrà poi un seguito, presso il ristorante del Fortino Napoleonico di Portonovo. Per l’occasione Poste Italiane emetterà, con data 5 dicembre un francobollo celebrativo della ricorrenza ed i relativi prodotti filatelici che potranno essere acquistati, prenotandoli, presso tutti gli uffici filatelici postali.