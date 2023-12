Oggi la splendida liceale Asia Francesca compie i tanto attesi 18 anni!

La gioia di vivere che trasmette a coloro che hanno la fortuna di averla accanto dalla famiglia agli amici, nelle mille speciali attività in cui si impegna, è un dono immenso per tutti e in modo particolare per il Gruppo della Terza Media Cristo Re che “sopporta” e supporta con pazienza e grande affetto e che le Augura di cuore di volare sempre in alto come solo lei sa fare per vivere nuove meravigliose avventure (tipo prendere la patente per essere scarrozzati in giro)!

Augurissimi carissima Asia, che la stella dei tuoi desideri per questi indimenticabili 18 anni possa brillare d’infinita luce!