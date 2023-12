SAN BENEDETTO – Infoservice Sambenedettese Basket: Micucci, Feliziani, Menzietti ne, Fazzini, Ndoj 2, Ancillai 7, Bassetti 26, Attili 27, Cardenas 19, L’Innocente, Forfori, Pulsoni.

Chieti: Lopukhov 30, Alba A. 9, Gialloreto 17, Scanzano 14, Tartaglione 3, Di Flavio 13, Di Paolo, Vincitorio 11, Festa, Alba F. 2, Carlone, Dosic 12.

Parziali: 24-34, 28-18, 17-29, 12-30.

Progressivi: 24-34, 52-52, 69-81, 81-111.

Usciti per 5 falli: L’Innocente (Chieti).

Cade ancora l’Infoservice Sambenedettese che viene sconfitta in casa dal Magic Chieti al termine di una partita in cui ha lottato solo nel secondo periodo.

Sono partiti subito forte gli ospiti che hanno realizzato con continuità ed estrema facilità nel pitturato contro il quintetto piccolo messo in campo dalla Sambenedettese Basket. Nel secondo periodo gli ospiti toccavano il 42 a 24 prima della reazione dei rossoblù che portavano il punteggio in parità all’intervallo.

Quando tutti gli spettatori si aspettavano un secondo tempo emozionante e combattuto si è manifestato, invece, il crollo tecnico ed atletico dell’Infoservice, totalmente incapace di reagire alle realizzazioni avversarie.

Il quarto quarto era, quindi, solo accademia e vivacizzato unicamente dall’espulsione dell’allenatore del Chieti Cieri, il quale una volta allontanato non ha perso il contatto visivo con il campo per la restante parte della gara (violando in tal modo il regolamento secondo la “giurisprudenza” della corte di Appello di Via del Pinocchio).

I rossoblù di Coach Micucci chiuderanno il girone di andata con la trasferta di Domenica 10 dicembre a Campli; occorrerà tornare subito alla vittoria per evitare di effettuare il “giro di boa” in piena zona playout.