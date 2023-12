SAN BENEDETTO – Anche per il 2023, presso la Capitaneria di porto di San Benedetto, il Comandante – Capitano di Fregata Alessandra Di Maglio – ha presieduto la solenne cerimonia dell’alza Bandiera, con la quale si è dato inizio ai festeggiamenti in onore della Patrona della Marina Militare.

Dopo la lettura del messaggio augurale del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e dopo aver rivolto il suo personale apprezzamento a tutto il personale per il diuturno impegno dimostrato nel corso dell’anno, il Comandante ha voluto dedicare un momento speciale per condividere i maggiori traguardi professionali raggiunti dai suoi militari, oltre alle ricompense loro attribuite per i lodevoli risultati conseguiti in servizio.

La celebrazione è poi continuata, alla presenza delle massime Autorità civili e militari della provincia di Ascoli Piceno e della città di San Benedetto, insieme ai rappresentanti della marineria sambenedettese, presso la Basilica Cattedrale Santa Maria della Marina, con la S. Messa officiata da S.E. Mons. Carlo Bresciani, Vescovo della Diocesi di San Benedetto – Ripatransone – Montalto.

L’anno che ormai volge al termine ha visto la Capitaneria di San Benedetto impegnata in molteplici attività, tutte volte ad assicurare la funzione marittima dello Stato: dall’attività di ricerca e soccorso – garantita 24 ore su 24 in mare – passando per quella svolta a salvaguardia della filiera ittica, sino alla tutela dell’ambiente marino.

Tutte – sempre e comunque – a garanzia e sicurezza dei cittadini e della Nazione.