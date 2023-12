CAMPOBASSO – Le parole del patron della Samb e dei due allenatori nel post gara.

Massi: “Prendere il gol all’84 fa male. Abbiamo capito tardi che potevamo vincerla e abbiamo preso gol in contropiede. Una palla che è passata sotto le gambe di Sirri perfettamente ad incrociare sul secondo palo, forse era destinata ad entrare. Abbiamo aspettato troppo e alla fine ci hanno fatto il gol. Il rigore? Secondo me c’era, è una spinta evidente, se il fuorigioco non c’era allora era rigore. Abbiamo lasciato qualche attaccante in panchina. Per il campionato secondo me sarà una bella lotta tra Samb, Campobasso e L’Aquila. Sono tre bellissime piazze con grandi tifoserie e c’è grande rispetto. Credevo di poterla vincere. La prima sconfitta fa male, anche perchè abbiamo dimostrato di essere più forti”.

Lauro: “Sul gol c’è stata una disattenzione collettiva, avevamo sempre letto bene quelle situazioni fino a quel momento, ma abbiamo pagato cara l’unica leggerezza. E’ stata una delle nostre miglior partite in trasferta. Avevamo la partita in controllo, facevamo girare bene la palla, non dico che ci siamo accontentati del pari ma serviva un po’ di cattiveria in più per schiacciarli in area di rigore. Abbiamo fatto noi la partita ma negli ultimi 25 metri bisogna essere più bravi nell’ultimo passaggio. Purtroppo l’episodio ci ha penalizzato, dispiace per i nostri tifosi che sono venuti in massa. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Il rigore secondo me c’era, non era un semplice spalla contro spalla”.

Pergolizzi: “Siamo riusciti a limitare la Samb sugli esterni e in mezzo al campo, bloccando le loro fonti di gioco. Ho visto due squadre meritevoli di questo pubblico e che potranno giocarsela fino alla fine. Un plauso ai miei ragazzi che hanno interpretato la partita in modo perfetto”.