PALMENSE: Osso, Ferri, Gregonelli (40′ st Recanatini), Valle Indiani (11′ st Nazziconi F.), Mouad, Silvestri, Haxhiu, Mauro (1′ st Nazziconi M.), Pelliccetti E. (31′ st Minnucci), Biondi (5′ st Pelliccetti M.), Ferranti.

A disposizione: Iommi, Marcaccio, Salvatori, Diop. Allenatore Massimo Cardelli

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi (40′ st Mbjeshova), Fabi Cannella, Veccia, Lanzano, Stacchiotti, Zadro (28′ st D’Intino), Picciola, Galli, Napolano (38′ st Cavallin), Cialini (17′ st Liberati).

A disposizione: Tamburini, Addarii, Wade. Allenatore Salvatore Fusco

Arbitro: Bartomioli della sezione di Pesaro.

Marcatori: Cialini (9′ pt, 45′ pt), Napolano (20′ pt)

Note. 100 circa gli spettatori presenti. Ammoniti: Filipponi, Zadro, Ferri, Mouad, Veccia. Espulso un componente della panchina della Palmense.

MARINA PALMENSE – L’Atletico Centobuchi riparte con una vittoria convincente battendo con merito la Palmense per 0-3.

Il primo tempo si apre subito con un’occasione dell’Atletico: calcio d’angolo dalla destra di Napolano, pallone che rimane in area di rigore con Stacchiotti che manca l’impatto con la sfera a pochi metri dalla porta. Il vantaggio ospite, però, non si fa attendere: è il 9′ pt quando Galli dalla sinistra prova il tiro sul secondo palo, Osso respinge ma sul tap-in arriva Cialini che fa 0-1.

Al 16′ pt Filipponi dalla destra mette al centro dell’area il pallone con il contagiri, Galli impatta di testa ma Osso si impone con un grande intervento. L’azione continua e dal limite ci prova Picciola ma la sua conclusione sibila sulla traversa. Al 20′ pt arriva il raddoppio con un gioiello di Napolano: “Re Mida” ha spazio dal limite dell’area e fa partire un siluro che finisce all’incrocio dei pali siglando lo 0-2.

Al 31′ pt si vede in avanti la Palmense con Biondi lanciato verso la porta a tu per tu con Camaioni ma a sventare il pericolo è Fabi Cannella che spazza. Praticamente allo scadere del primo tempo arriva il tris biancazzurro: Fabi Cannella semina il panico sull’out di sinistra, entra in area, crossa sul secondo palo e trova Cialini che deposita in porta per lo 0-3.

Nel secondo tempo i locali provano in tutti i modi a cercare di scavalcare la difesa ospite ma di fronte a sé la Palmense ha praticamente un muro. Al 10′ st occasione Centobuchi: grande cambio passo di Zadro che viene servito in prossimità dell’area di rigore, prova il destro ma Osso respinge in angolo. Al 27′ st ancora i biancazzurri in avanti: Liberati servito in area fa partire una conclusione al volo che sfiora il palo.

Al triplice fischio è l’Atletico Centobuchi a festeggiare che con questa vittoria si porta a 20 punti in classifica. Il prossimo appuntamento sarà sabato 9 dicembre allo Stadio “Alberto Tommolini” di Martinsicuro contro l’Elpidiense Cascinare.