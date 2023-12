SAN BENEDETTO – Alla luce degli aggiornamenti pervenuti dalla Protezione civile, che ha rivalutato la situazione prevedendo un aumento dell’intensità del vento nella parte centrale della giornata per il sud della Regione, l’Amministrazione comunale, d’intesa con gli organizzatori, ha deciso di annullare tutte le iniziative pubbliche previste per il pomeriggio di oggi, 2 dicembre, nell’ambito del cartellone natalizio.

ULTERIORE AVVISO

Alla luce delle citate previsioni meteo che, come detto, indicano che le condizioni di forte vento interesseranno le Marche per tutta la giornata di sabato 2 dicembre, il sindaco Antonio Spazzafumo ha firmato un’ordinanza che dispone l’annullamento delle manifestazioni ed eventi pubblici o privati che si svolgono all’aperto.

Non si svolgeranno dunque:

– il mercatino “DELIZIE E GIOIE DELLE FESTE” (viale S. Moretti):

– “IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE” (piazza S. D’Acquisto):

– la rassegna musicale “MONTEBELLO MUSIC FEST” (piazza Montebello);

– l’iniziativa promossa dall’ANPI per la “Diffusione dei valori della Pace contro le guerre” (piazza Giorgini):

– la manifestazione “LUDOBUS LEGNOGIOCANDO” (piazza Matteotti).

Con il provvedimento, si dispone l’applicazione delle misure di prevenzione ed auto-tutela per i cittadini in caso di peggioramento delle condizioni meteo, con l’interdizione all’utilizzo e alla permanenza nei parchi giochi all’aperto e nelle aree verdi sino al termine della criticità meteo.

Si dispone inoltre la chiusura di tende e di strutture precarie, l’obbligo di assicurare gli oggetti che potrebbero mettere in pericolo la pubblica incolumità collocati su balconi e coperture.

Agli esercenti delle attività commerciali che dispongono di suolo pubblico ove sono collocate sedie, ombrelloni, tavoli ed ogni altra attrezzatura d’esercizio non saldamente ancorata al suolo, è fatto obbligo di provvedere ad assicurare la stabilità delle stesse e rimuovere quelle che possono causare pericolo.

I responsabili di cantiere devono controllare la stabilità delle recinzioni e delle impalcature, rimuovendo ogni oggetto, struttura o attrezzo che potrebbe rovinare al suolo o essere trasportato dal vento.

Si raccomanda a tutti la massima attenzione evitando le zone particolarmente esposte, viali alberati, moli, pontili, e ovviamente di mettersi in mare con imbarcazioni.