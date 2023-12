L’IIS A. Capriotti protagonista dell’iniziativa “Mnemosyne, the museum for everyone”

Due classi dell’IIS “Capriotti” di San Benedetto, coordinate dalle docenti Emanuela Bruni e Ines Del Valle Yepez, referenti del progetto “Un mare di opportunità”, hanno partecipato all’iniziativa “Mnemosyne, the museum for everyone”. Esperienza nuovissima per gli studenti che hanno fatto una visita bendati in modo da percepire la realtà con un senso diverso dalla vista