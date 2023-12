GROTTAMMARE – L’amministrazione comunale ha presentato le iniziative a sostegno del commercio locale durante il periodo natalizio. Quest’anno, come ha spiegato il sindaco Alessandro Rocchi, “si è cercato di fare rete tra le varie realtà”, coinvolgendo commercianti e associazioni locali.

Si parte venerdì 8 dicembre in Piazza Fazzini e Corso Mazzini dove, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 20, verrà allestita una mostra mercato e poi sconti e promozioni nei negozi che esporranno l’adesivo “Le Grotte d’autunno”. Alle ore 16:30 è previsto l’arrivo di Babbo Natale in piazza Kursaal a bordo di un pattino accompagnato dagli elfi in canoa che si sposterà in via Laureati, alle ore 17, per ricevere le letterine da parte dei bambini. Alle 17:30 si accenderanno le vetrine dei negozi sfitti che esporranno presepi realizzati in collaborazione con le associazioni locali di Azione Cattolica, Scout, Civico Verde-Legambiente.

“Rappresento le attività commerciali – dichiara la consigliera delegata alle attività produttive Cristina Badaloni – e il mio pallino è quello di dare vita ai nostri centri. Il commercio locale deve poter vivere anche in autunno e inverno. Trovare dei buchi bui durante la passeggiata non è piacevole e significa non catturare l’attenzione dei passanti. Per questo abbiamo proposto ai proprietari degli immobili di animare le vetrine sfitte, e devo dire che abbiamo riscontrato grande collaborazione”.

Sulla stessa linea anche le dichiarazioni di Rosella Moscardelli, consigliera delegata agli Eventi culturali e co-organizzatrice delle iniziative: “Lo sforzo che stiamo facendo è per far brillare di più la città. Dobbiamo ringraziare le associazioni, compresa la Lega navale che si è adoperata per consentire lo sbarco di Babbo Natale, e tutti i proprietari che hanno messo a disposizione i locali”.

Sabato 16 dicembre Piazza Carducci verrà animata dall’associazione Amelia con intrattenimento per bambini, karaoke, Babbo Natale, insieme al mercatino e alle scontistiche nelle attività commerciali aderenti.

Infine, dall’8 dicembre al 7 gennaio, ogni sabato e domenica, i bar e ristoranti che esporranno la locandina “AperiNatale” serviranno un aperitivo a tema natalizio.