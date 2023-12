-ASCOLI PICENO- Si è svolto in un clima di grande accoglienza e coinvolgimento l’evento “Mogol racconta Mogol” organizzato dall’Associazione culturale “Il portico di Padre Brown” con il patrocinio del comune di Ascoli Piceno, svoltosi giovedì 30 Novembre 2023 presso il teatro Ventidio Basso. Sponsor dello spettacolo sono stati BIM TRONTO, ECO SERVICE, CIIP, SABELLI e APPLY

“La cosa più importante di tutti è cercare di dire quello che dice la musica” ha esordito Mogol e, attraverso l’esecuzione di molti brani musicali famosi, cantati da notissimi cantanti, in primis Battisti, ha spiegato come si scrive una canzone. Dei pezzi eseguiti ha raccontato l’espediente, il motivo e la circostanza per cui li ha scritti, portando il pubblico a scoprire aspetti nascosti e affascinanti che si celano dietro la potenza delle parole di una canzone. Gli astanti si sono immersi in ricordi e in tempi in cui canzoni come “Il tempo di morire”, “Io vorrei…non vorrei…ma se vuoi…”, “Anche per te” “Con il nastro rosa”, “Il mio canto libero” “Una giornata uggiosa” “La canzone del sole” di Battisti, o “Dormi amore” di Celentano costituivano il tessuto, il contesto, le colonne sonore che accompagnavano i momenti dell’esistenza, traducendo sentimenti ed emozioni che vibravano nei cuori

“Sono convinto che il compito che abbiamo nella vita è quello di aiutare gli altri e che ciò che ci può aiutare a non aver paura della morte è quella di crearci un’autostima perché noi non dobbiamo avere paura della morte. Dobbiamo presentarci con una luce dentro che è quella più importante cioè aiutare gli altri. Due anni fa io e mia moglie abbiamo accolto due famiglie dall’Ucraina, gli abbiamo dato l’appartamento più grande che avevamo e ora loro sono felici” sono state alcune sue parole. Particolare spazio Mogol ha dedicato al racconto della genesi del testo di “Arcobaleno”, cantata da Celentano e dietro alla quale allo stesso tempo si cela e si evince la figura e l’amicizia di Lucio Battisti

La band formata da Giuseppe Barbera alla voce e al piano, Massimo Satta alla chitarra, Giulio Proietti alla batteria, Sandro Rosati ai bassi, si è esibita in modo magistrale e ha coinvolto in un crescendo il pubblico nei canti che venivano proposti. Barbera, quasi alla fine del concerto, per sottolineare il grande coinvolgimento dei presenti, ha detto “Non ci sono testi che scorrono, le parole sono nella nostra memoria, Mogol tira sempre fuori cose nuove, è un patrimonio nostro”.

L’ultima parte del concerto ha visto l’esecuzione di brani celeberrimi come “I giardini di marzo”, “Emozioni”,” Questione di feeling”, ed altri ritornelli di canzoni scritte da Mogol per finire con “Dieci ragazze per me”

La partecipazione è stata corale, molto viva e scandita da lunghi e sentiti applausi che hanno sugellato la notorietà e il successo di Mogol che, alla veneranda età di 87 anni, si mostra ancora uno dei giganti della storia della canzone italiana