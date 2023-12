SAN BENEDETTO – Il gruppo Fi.Fa. Security di San Benedetto vuole contribuire allo sviluppo del lavoro dando l’opportunità a dieci candidati di accedere gratuitamente a quattro corsi formativi per divenire professionisti nei servizi di sicurezza. Questa è una concreta opportunità di realizzazione nel mondo della Safety and Security, settore in continua crescita e che necessita di figure formate e professionali. Proprio al fine di fornire questa preparazione, all’interno del gruppo vi è la Fi.Fa. Academy, ente di formazione riconosciuto dal Ministero degli Interni e dalla Regione Marche, che eroga tutte le varie tipologie di corsi necessari ad ottenere le qualifiche e le abilitazioni previste dalla legge. In questo momento storico, carico di incertezze nel mondo del lavoro, Fi.Fa. Security ha deciso di investire e mettere a disposizione dieci “borse di studio” per l’Academy interna, dando così l’opportunità di frequentare i corsi di formazione a dieci persone che saranno selezionate tra quanti invieranno la candidatura. I criteri di selezione saranno consultabili sul sito dell’azienda ed è previsto un colloquio per tutti coloro che si candideranno, inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica academy@fifasecurity.it. Al termine della formazione ed ottenuta l’abilitazione, i corsisti lavoreranno nel gruppo Fi.Fa. Security durante manifestazioni sportive e grandi eventi come, per esempio, il prossimo Festival di Sanremo.