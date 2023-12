SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una Samb meravigliosa sfodera una prestazione magistrale dinanzi a un PalaSpeca gremito e fa suo il derby con l’Ascoli, conquistando la quarta vittoria consecutiva. Mattatori del match Cancrini, autore di una doppietta, Piccinini, Paolucci e il grande ex Mindoli.

Primo tempo in discesa per la Samb, che preme subito sull’acceleratore e dopo 5 minuti è già avanti di due gol per effetto delle reti di Cancrini e Piccinini entrambi serviti da un monumentale Paolucci, il quale al minuto numero 8 si toglie anche lo sfizio di realizzare il 3-0 e mandare in visibilio il settore riservato ai tifosi di casa.

L’Ascoli, frastornato dalla super partenza rossoblù, alla metà del primo tempo subisce anche l’acuto dell’ex Mindoli, abile a sfruttare un clamoroso svarione difensivo ospite e a battere un Kleber ormai fuori causa, portando a 4 le marcature rivierasche.

Dopo qualche minuto l’Ascoli rialza la testa realizzando il gol della bandiera con Bracciani direttamente su calcio piazzato che manda le due squadre a riposo.

La seconda metà di gioco vede l’Ascoli condurre ad ampi tratti il pallino del gioco, senza riuscire però a penetrare l’arcigna retroguardia sambenedettese, sempre ordinata nello sventare i tentativi offeneivi ascolani.

Menzione d’onore va anche a Giuliano Colletta, che ha disputato forse la miglior partita da quando indossa la casacca rossoblù: il portierone ventiduenne si è reso protagonista di diversi interventi decisivi e ha comandato la difesa senza la minima esitazione, confermando i progressi intravisti nelle recenti uscite.

Quando gli ospiti stavano vivendo il loro momento migliore, la Samb colpisce: Cancrini in contropiede trafigge Kleber e porta a 5 le reti della Samb: solo nel finale l’Ascoli accorcia le distanze con Iaconi, che da portiere di movimento si inventa un bolide imparabile per Colletta.

L’esplosione di gioia del PalaSpeca al fischio finale sugella il momento d’oro della Samb di mister Giordani, che sale a quota 20 ed entra prepotentemente in zona playoff in attesa del 15 dicembre, data dell’ultimo appuntamento del girone d’andata, quando la Samb se la vedrà con il Fight Bulls Corridonia.