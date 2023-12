MARTINSICURO – Che cos’è una Caritas parrocchiale? Non è un’associazione di volontariato, molto di più! La Caritas è un organismo pastorale col quale la comunità cristiana accoglie, ascolta, orienta, avvia a prima soluzione, prendendosi carico e accompagnando le persone che vivono disagi.

Danica Acciarri responsabile della Caritas di Martinsicuro ci delinea il lavoro pastorale delle parrocchie di Martinsicuro: Sacro Cuore di Gesù e Madre Teresa di Calcutta: “La Caritas opera sul territorio parrocchiale da più di dieci anni. La nostra missione è quella di aumentare l’attenzione della nostra comunità ai bisogni reali delle persone, ai problemi umani, alle sofferenze fisiche e morali, alle diverse espressioni di povertà e di emarginazione presenti sul territorio, cercando di intensificare i legami di solidarietà tra le singole persone e famiglie”. Continua Acciarri: “L’ascolto è il punto di partenza ma anche di arrivo per la solidarietà, per fare in modo che chi ha delle necessità siano nella comunità cristiana come a casa loro.

A tale scopo abbiamo attivato il “numero amico” dove, telefonando in determinati giorni ed orari troverete qualcuno pronto ad ascoltare e, se possibile, a dare seguito alle vostre richieste. Inoltre, ogni settimana, il venerdì, alcuni volontari provvedono alla distribuzione di pacchi di alimenti, prodotti per l’infanzia e quando le risorse lo permettono anche materiale scolastico, il tutto commisurato ai componenti del nucleo familiare”.

L’operatrice della Caritas lamenta che mentre qualche anno fa si poteva sostenere economicamente la famiglia anche con un solo stipendio, oggi non è più possibile.

Molte persone anche se nell’indigenza si vergognano di chiedere, anche se per tutti gli interventi che la Caritas fa garantisce la massima discrezione e sensibilità.

Continua la signora Danica: “Attualmente le famiglie che sosteniamo nel territorio sono circa 80.

Nell’anno in corso 2023, oltre agli alimenti che giungono dal Banco Alimentare, molto possiamo fare grazie alla generosità di alcuni commercianti presenti in loco che quest’anno ci hanno donato pasta, carne e alcune donazioni in danaro di € 2050,00. A questo si aggiunge a tutt’oggi € 7177,00 a carico della parrocchia, per un totale di € 9227,00, che abbiamo impiegato per aiutare nel pagamento di affitto e utenze, nell’acquisto di tantissimi alimenti e nel sostegno di diverse attività in Senegal”.

Presso la Caritas di Martinsicuro e di tutte le parrocchie le richieste di aiuto si moltiplicano.

Nel 2023, la Caritas di Martinsicuro ha distribuito:

1250 lt di latte

300 lt di olio

500 kg di riso

500 kg di farina

1350 kg di passata di pomodoro

1100 scatole di tonno

370 kg biscotti

1680 Kg pasta

La responsabile della Caritas termina con questa informazione: “Le nostre comunità parrocchiali (Sacro Cuore di Gesù e Madre Teresa di Calcutta) rispondono generosamente alle iniziative di solidarietà come la vendita di piantine aromatiche nella festività dell’Immacolata, l’8 dicembre, e anche della Tombolata che riproporremo quest’anno dopo lo stop a causa della pandemia”.