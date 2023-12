ROSETO – Notte movimentata per un 18 enne pescarese che è stato fermato in Roseto degli Abruzzi dalla volante del Commissariato di Atri e trovato in possesso di droga.

Infatti, durante un controllo antidroga disposto dal Questore di Teramo, i poliziotti, impegnati nel turno notturno sulla costa teramana, dopo aver visto uno strano movimento di una autovettura che si aggirava con fare sospetto, ha proceduto al controllo degli occupanti.

L’agitazione ingiustificata del passeggero, un 18enne della provincia di Pescara con già numerosi precedenti a carico, ha indotto gli operatori ad operare un controllo più approfondito, all’esito del quale sono stati rivenuti, occultati negli slip del giovane, nr. 13 ovuli di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso di circa 12 grammi.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto altri 20 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e dei ritagli di busta in cellophane dello stesso tipo di quelli utilizzati per confezionare gli ovuli.

Ora il giovane dovrà rispondere di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente all’A.G. Teramana.

PEC Polizia