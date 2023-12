SAN BENEDETTO – Nella mattinata di venerdì 1 dicembre, l’Amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Antonio Spazzafumo e degli assessori Domenico Pellei e Andrea Sanguigni, ha sottoscritto il protocollo d’intesa con le delegazioni sindacali nel quale sono definite le linee di programmazione concordate tra le parti per lo sviluppo delle future politiche fiscali, ambientali, dell’abitare e per le attività produttive.

In rappresentanza dei sindacati CGIL, CISL, UIL, SPI, FNP e UILP hanno preso parte al tavolo delle trattative Claudia Calvaresi, Maria Calvaresi, Teresa Cirillo, Maria Teresa Ferretti, Paolo Filiaci ed Ede Talanga.

L’incontro ha avuto lo scopo di trovare una strategia condivisa tra l’Amministrazione e le sigle sindacali per tracciare il percorso delle politiche che segneranno il futuro della Città. Principale argomento di discussione sono stati gli adeguamenti della TARI, resisi necessari a fronte dell’aumento dei costi di servizio. A tal proposito, l’Amministrazione comunale si è impegnata a mettere in atto una politica di blocco degli aumenti e a confermare le riduzioni per le fasce più deboli della popolazione e per la nuova imprenditoria.

In materia di politiche per la casa, è stato concordato di dare continuità ai sussidi per gli affitti e alle misure a sostegno per chi ha subito sfratti o è in condizione di morosità incolpevole.

Sulle politiche per le attività produttive, è stato posto l’accento sulla necessità di alleggerire, ove possibile, i percorsi burocratici per l’apertura di nuove attività e di prevedere, sempre nei limiti delle previsioni normative, forme di fiscalità di vantaggio.

Infine sui temi ambientali, il tavolo ha concordato sulla priorità di perseguire gli obiettivi della transizione verde, limitando il consumo di suolo e incentivando, ove possibile, l’impiego di mezzi di trasporto sostenibili. Particolare attenzione è stata rivolta agli interventi a contrasto dei cambiamenti climatici, come il potenziamento della rete fognaria per ridurre l’incidenza degli allagamenti in caso di precipitazioni abbondanti.