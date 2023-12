PICENO – Come previsto dal cronoprogramma, il Servizio Patrimonio ed Edilizia Scolastica della Provincia ha consegnato alle ditte incaricate i lavori per l’adeguamento sismico delle palestre degli istituti superiori “Fermi” di Ascoli Piceno e “Capriotti” di San Benedetto del Tronto e la realizzazione di una nuova palestra per l’Istituto Mazzocchi – Umberto I di Ascoli Piceno.

“I lavori consegnati ammontano a circa 6 milioni e 100 mila euro – dichiarano il Presidente della Provincia Sergio Loggi e la Consigliera con delega all’Edilizia Scolastica Luciana Barlocci – si tratta di risorse tutte derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che rientrano fra le misure volte a favorire e rafforzare le attività delle infrastrutture sportive, incentivando così l’inclusione sociale e la prevenzione dell’abbandono scolastico. Ringraziamo – aggiungono Loggi e Barlocci – i tecnici del servizio della Provincia che, con puntualità e professionalità, hanno messo in campo progettualità e iter tecnico amministrativo per la realizzazione di questi interventi al servizio degli studenti del Piceno, utilizzando al meglio per il territorio risorse preziose e funzionali tali da rendere l’offerta delle nostre scuole sempre più funzionale e attrattiva”.

Nello specifico, l’investimento, dell’importo di 2 milioni e 724mila, per l’Istituto “A. Capriotti” di San Benedetto riguarda la messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico della palestra. In questo caso, i lavori sono diretti a potenziare gli standard antisismici strutturali dell’impianto sportivo esistente e, contemporaneamente, a migliorare i parametri di risparmio energetico, mediante interventi sugli impianti tecnologici, la sostituzione degli apparecchi di illuminazione e l’intervento sulle chiusure opache e trasparenti degli spazi interessati.