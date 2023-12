SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata dell’inclusione al Museo del Mare di San Benedetto.

Domenica 3 dicembre, alle ore 16,30, in occasione della Giornata dei Diritti delle persone con disabilità, il Museo del Mare, in collaborazione con l’associazione XMano, propone “Guide per un giorno, un museo da immaginare“, un progetto di inclusione sociale che pone al centro la persona con disabilità e il contributo che questa può dare in ambito culturale e sociale. I ragazzi dell’associazione XMano, infatti, vestiranno i panni di operatori e guide museali accogliendo e guidando tutti i visitatori del museo. Un evento gratuito a aperto a tutti, un’occasione per conoscere le collezioni e scoprire un importante spazio di comunità.

Nel corso di questa settimana, inoltre, alcune classi degli istituti superiori Capriotti e Fazzini hanno visitato il museo in compagnia delle guide dell’Unione Italiana Ciechi di Ascoli Piceno e Fermo, formate a loro volta dal personale del museo, e hanno anche incontrato importanti associazioni come la Sordapicena e l’Anffas di Grottammare proprio per riflettere sul ruolo che la cultura e i musei possono svolgere nella costruzione di una società più inclusiva e sostenibile.

La prenotazione è obbligatoria al numero 353 4109069