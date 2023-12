MONTEPRANDONE – Due nuove postazioni per la defibrillazione precoce a Monteprandone. Saranno inaugurate sabato prossimo, 2 dicembre, alle ore 15,30, e la presentazione avrà luogo nella Sala Convegni di Piazza dell’Unità di Centobuchi. Prosegue, dunque, con il solito entusiasmo il progetto “Rotary a cuore aperto”che, promosso dal Rotary Club San Benedetto Nord unitamente al Rotary Club San Benedetto del Tronto, all’Inner Wheel Club San Benedetto del Tronto e al Rotaract Club San Benedetto del Tronto, si prefigge l’ambizioso ma prezioso scopo di dotare l’intero territorio di numerosi dispositivi “salva-vita” e di cittadini in grado di usarli correttamente. A tale fine, grazie al dono dei defibrillatori semiautomatici e ai corsi di formazioni per il loro corretto utilizzo, organizzati dal Centro di Formazione Misericordie d’Italia, da parecchi mesi ormai, da quando cioè il progetto è stato avviato, sono ormai numerosissime le postazioni dislocate lungo la Riviera e non solo, così come sempre più numerose fasce di popolazione hanno partecipato ai corsi di formazione per l’utilizzo corretto degli strumenti. Superfluo, addirittura, sottolineare l’importanza di tutto ciò, considerato che la tempestività dei soccorsi, in caso di arresto cardiaco, anche nell’ordine di pochissimi minuti, segna la differenza tra “salvarsi” e “non farcela”. Sabato prossimo, per l’appunto, come dicevamo, due nuovi defibrillatori, in partenariato con la Ditta “Inim electronics”, il Comune di Monteprandone e il Centro di Formazione Misericordie d’Italia, saranno posizionati nel ridente borgo Piceno dove, alle ore 15,30, avverrà l’inaugurazione con il consueto taglio del nastro. A seguire, i saluti delle Autorità e dei partners del progetto. In particolare, con la moderazione di Francesca Galiffa, prefetto del Rotary Club San Benedetto Nord, il Presidente del Rotary Club San Benedetto Nord, Dario Chiaretti, illustrerà il progetto “Rotary a cuore aperto” e, a seguire, il past president nonché governatore della locale Misericordia, Alessandro Speca, riferirà su “La formazione alla defibrillazione precoce di comunità”. Al termine, i volontari della Misericordia simuleranno una manovra salva-vita sul manichino didattico. L’invito è dunque quello di partecipare numerosi all’iniziativa.