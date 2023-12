SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Secondo appuntamento per la Stagione teatrale “Voci d’artista” al Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto. Sabato 2 dicembre 2023 va in scena “Sorgete Donne” prodotto da Collettivo Collegamenti alle ore 21.15. La regia e la coreografia sono di Simona Lisi, con Francesca Berardi, Silvia Bertini, Martina, Ferraioli, Simona Lisi e Francesca Zenobi.

“Donne tutte: sorgete!” era l’appello che Maria Montessori fece alle donne italiane, invitandole a iscriversi alle Commissioni elettorali delle proprie città per chiedere il voto, dato che nessuna legge formalmente lo vietava. Dieci maestre marchigiane risposero alla chiamata. Si dice spesso che le donne non sanno fare massa comune, invece la storia dimostra che unite possono fare la differenza.

Al termine dello spettacolo, incluso nel prezzo del biglietto, ci sarà il momento “C’è di più”: dibattito con le attrici e la regista.

L’evento, promosso dal gruppo Caleidoscopio APS, si colloca nella campagna promozionale A Natale, regala il teatro e prevede anche l’invito a regalare la Caleidofamily per permettere ai propri cari di entrare in una famiglia allargata, che vuole condividere momenti di ispirazione a teatro e non solo. Entrando a far parte della CaleidoFamily, si potrà accedere a dei momenti e delle offerte esclusivi per vivere la bellezza del teatro tutto l’anno.

Infatti, è possibile regalare a chiunque un biglietto di uno spettacolo a scelta della Stagione teatrale “Voci d’artista”.

INFO E PRENOTAZIONI

FB Cineteatro San Filippo Neri

IG Cineteatrosfn

Sito www.cineteatrosanfilipponeri.com

Tel. 389 1463537 – Segreteria

Mail caleidoteatro@gmail.com

Maggiori info sugli spettacoli sui canali social del Cineteatro o sul sito www.cineteatrosanfilipponeri.com/stagione/.