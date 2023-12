CENTOBUCHI – Nuovo ingresso per l’Atletico Centobuchi, ecco l’attaccante Luca Addarii. Il capitano della Sambenedettese Beach Soccer è pronto per una nuova avventura.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante classe 1994 Luca Addarii.

Per lui è un ritorno in biancazzurro, infatti, l’ultima stagione con la nostra maglia risale alla stagione 2017-2018. Inoltre tra le altre esperienze in carriera ha indossato la maglia del Martinsicuro in Eccellenza, oltre ad aver vestito anche le casacche della Cuprense, Controguerra, Castignano, Monsampietro Morico e Torrione.

Il calciatore ha già esordito in Coppa Italia contro il Porto Sant’Elpidio”.