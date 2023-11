SAN BENEDETTO – Nel quadro dei lavori per il rinnovo degli asfalti dei due dei principali viadotti sull’Albula, quello di via Bassi e quello di via Curzi, a causa del maltempo si è reso necessario riprogrammare le operazioni e, di conseguenza, le modifiche alla viabilità.

L’interdizione al transito sul ponte tra via Bassi e via Piemonte, attualmente in vigore, è quindi prolungata fino al termine dei lavori.

Per quanto riguarda invece il ponte tra via Curzi e viale De Gasperi, gli interventi sono stati riprogrammati per mercoledì 6 dicembre. In quella data, il transito sul ponte sarà interrotto, dalle ore 7 fino al termine delle operazioni.

Si ricorda la raccomandazione del Comando della Polizia Municipale che sottolinea la necessità di impiegare percorsi alternativi, evitando per quanto possibile il transito nelle vicinanze dei cantieri, al fine di non appesantire il traffico nell’area. Per raggiungere il Centro cittadino si consiglia di percorrere la statale 16 o il lungomare.