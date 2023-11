OSTIA – Si sono svolti a Ostia il 25 e 26 novembre 2023 i Campionati Italiani Assoluti di nuoto F.I.N.P. in vasca corta 25 mt (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, disabilità motorie e visive).

Simone Perozzi, alla sua seconda partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti, ferma il cronometro a 1’31”70 nei 50 mt rana categoria SB5, centrando un fantastico argento dietro solo a Manuel Bortuzzo; 50 rana che ha per la prima volta affrontato in gara. Un ottimo 9° posto lo ottiene invece nei 100 stile libero cat. S5 con il tempo di 2’43”30.

Con l’atleta in trasferta il tecnico Vanessa Cicchi, delegato Regionale FINP, che esprime grande soddisfazione per queste spettacolari e anche inaspettate prestazioni.

“Questi lusinghieri risultati coronano un anno di intensi allenamenti in trasferta (piscina di San Benedetto chiusa per lavori sino a marzo scorso) e ci consente di pensare alla prossima stagione sportiva con grande ottimismo, visti anche i progressi dei nuovi atleti che stanno crescendo e che presto andranno ad ampliare la compagine dei nuotatori della Cavalluccio Marino. Cogliamo l’occasione per manifestare la vicinanza con l’AVIS di San Benedetto, che ci aiuta a portare in alto questi magnifici campioni che affrontano non pochi disagi e sacrifici per affermarsi ad alto livello“.