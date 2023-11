SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento con il teatro-danza al Concordia di San Benedetto, dove, venerdì 1 dicembre, andrà in scena in anteprima assoluta lo spettacolo “Frantumi. Incandescenti attraversiamo i muri” della coreografa e regista sambenedettese Mizar Tagliavini.

Lo spettacolo di teatro-danza prevede due appuntamenti, uno al mattino, alle ore 11, riservato agli studenti delle scuole superiori che hanno aderito al progetto UFTO, sostenuto e promosso dall’assessorato alla cultura e alle pari opportunità, e uno alla sera, alle ore 21, aperto a tutti e, inserendosi nel lavoro di teatro sociale che la compagnia e.artEs cum panis sta portando avanti da alcuni anni, si ispira alla vita e alle opere di tre grandi scrittrici: Alda Merini, Cristina Campo e Simone Weil, accomunate dall’interesse a temi come il sacro, la vocazione, il destino. Nella poetica della compagnia, infatti, un posto centrale è occupato dalla riflessione sulle dinamiche personali in relazione al significato e sul contributo di ciascuno alla crescita di un tessuto sociale più umano.

“Il progetto per le scuole, il cui acronimo ricalca le parole di Karl Valentin (Universale Frequenza Teatrale Obbligatoria) è nato per avvicinare i giovani al linguaggio del teatro-danza e al linguaggio del corpo, restituendo dignità al gesto e piena consapevolezza del suo significato, affinché l’arte incida con il suo sguardo acuto e profondo sul mondo, sulle sue relazioni e dinamiche- ha spiegato Mizar Tagliavini e ha aggiunto: “Di fronte a una società incapace di dare risposte alle sfide quotidiane, dominata dai social media e dalla TV, di fronte alla violenza che più o meno sottilmente percorre i rapporti, ritengo fondamentale portare alla luce esempi di donne che si sono spese per la ‘bellezza’, seguendo con coraggio e determinazione la loro vocazione, affinché il pubblico possa confrontarsi in modo attivo con il loro pensiero”.

Per informazioni: segreteria@eartes.it

Prevendita biglietti: lunedì e mercoledì 17,30-19 – giovedì 9,30-13