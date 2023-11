SAN BENEDETTO – Il comune di San Benedetto, insieme ai cartolibrai che gestiscono le prenotazione dei libri della scuola primaria, si sono dotati di una piattaforma chiamata “Comune Facile” che supporta la gestione delle cedole librarie. La piattaforma online è intuitiva e semplice da utilizzare, alle famiglie basta il codice fiscale del figlio e per i librai l’iscrizione è facile e senza costi.

La gestione dematerializzata delle cedole librarie costituisce un vantaggio anche per le istituzioni scolastiche che evitano tutti i passaggi della consegna a mano delle cedole cartacee. Inoltre, il sistema informatico di gestione dà la sicurezza della fornitura ai soli residenti del nostro comune.

L’inserimento in piattaforma dei dati rispetto agli alunni, ai libri adottati, ai prezzi, avviene in modo efficiente e corretto. La gestione dei pacchetti cedole per i rimborsi alle librerie funziona in modo rapido e agevole, e i librai sono stati continuamente assistiti, in questo primo anno, da operatori competenti e professionali.

Sicuramente un sistema “rivoluzionario” nel mondo della scuola primaria, che ha portato a raggiungere un obiettivo fortemente voluto dai Cartolibrai Associati che, in sinergia con il Sindaco e l’ufficio scuola del comune di San Benedetto, ha portato ad una facile gestione delle prenotazioni dei libri scolastici.

I grandi vantaggi e benefici di questa nuova impostazione e gestione delle cedole librarie e relative prenotazioni sono stati già sperimentati in questo periodo. La funzionalità e semplicità della piattaforma Comune Facile ha permesso alle cartolibrerie di velocizzare il lavoro e la consegna dei libri scolastici in modo perfettamente funzionale e preciso. C’era una grande necessità di questa nuova gestione informatica delle cedole librarie.

I Cartolibrai Associati ringraziano l’Amministrazione comunale che ha creduto fin dal principio alla necessaria e non più improrogabile digitalizzazione del sistema delle cedole librarie.