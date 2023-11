SAN BENEDETTO – La Biblioteca comunale “Giuseppe Lesca”, in qualità di struttura partner del progetto “Bussola digitale: OrientiAMO LE MARCHE verso nuove competenze digitali”, diventa un punto di riferimento per la digitalizzazione della cittadinanza

Il progetto “Bussola digitale” nasce infatti dall’esigenza di diffondere tra i cittadini la cultura dell’innovazione con l’utilizzo degli strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e dei servizi digitali messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti, in modo da semplificare il vivere quotidiano.

La Biblioteca, grazie al suo personale dedicato appositamente formato e alla dotazione dell’appropriata strumentazione tecnica, offre e rendere fruibili, sia in presenza, sia online, contenuti informativi e formativi e attività di supporto tecnico rivolte agli utenti.

I servizi sono gratuiti e consistono in assistenza tecnica, formazione, comunicazione e divulgazione, erogati agli utenti da “facilitatori”, ovvero personale in grado di rendere i cittadini autonomi nell’impiego delle tecnologie e dei servizi online.

I facilitatori, qualificati come docenti e formatori di tecnologia digitale, supportano gli utenti nelle attività legate all’accesso ai servizi pubblici digitali (SPID, servizi sanitari, scolastici, tributari, etc.) e privati (social network, e-commerce, ricerche online, etc.), guidandoli nell’utilizzo degli strumenti di base, come smartphone e computer.

La facilitatrice della Biblioteca comunale, Valentina Parlato, è disponibile ogni lunedì nella sede di viale De Gasperi, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30. È possibile prenotare un appuntamento attraverso il sito web della Regione Marche, dalla pagina dedicata al progetto “Bussola Digitale”